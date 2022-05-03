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Giriş Tarihi: 3.5.2022 12:13

Tokat'ta arazi kavgası! Akrabasını öldürdü

DHA
Tokat’ta arazi kavgası! Akrabasını öldürdü

Tokat'ta Çetin Korkmaz (66), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Atilla Korkmaz'ı (35) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Niksar ilçesi Çalca köyü yaylasında meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Çetin Korkmaz ile akrabası Atilla Korkmaz arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çetin Korkmaz, üzerindeki tabancayla Atilla Korkmaz'a ateş etti. Korkmaz, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde Atilla Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Korkmaz'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niksar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Çetin Korkmaz'ın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Tokat'ta arazi kavgası! Akrabasını öldürdü
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