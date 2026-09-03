Tokat’ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı!

Kaza, Tokat-Niksar karayolu İl Merkez İlçesi Yazıbaşı köyü kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Niksar ilçesine seyir halinde olan Büşra Yılmaz (33) yönetimindeki otomobil, kavşakta Halil Çetinkaya (83) idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücülerden Halil Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.