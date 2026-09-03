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Giriş Tarihi: 3.09.2026 22:11

Tokat’ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı!

Tokat'ta meydana gelen olayda iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

DHA Yaşam
Tokat’ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı!
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Kaza, Tokat-Niksar karayolu İl Merkez İlçesi Yazıbaşı köyü kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Niksar ilçesine seyir halinde olan Büşra Yılmaz (33) yönetimindeki otomobil, kavşakta Halil Çetinkaya (83) idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücülerden Halil Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada diğer araç sürücüsü Büşra Yılmaz ile araçta yolcu konumunda bulunan Ayşe Yılmaz (50) ve Sahra Yılmaz (13) yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#TOKAT #KAZA

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Tokat’ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı!
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