Tokat’ta feci kaza: İki otomobil birbirine girdi! 1’i ağır 9 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık köyü kavşağı mevkisinde meydana geldi. Turhal'dan Tokat istikametine seyir halinde olan Duran N. (37) idaresindeki otomobil, kavşaktan Kalaycık köyü istikametine dönüş yapmaya çalışan Mehmet D. (65) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Mehmet D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.