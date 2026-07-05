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Giriş Tarihi: 5.07.2026 09:33

Tokat'ta feci kaza: İki otomobil birbirine girdi! 1'i ağır 9 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobil birbirine girdi. Meydana gelen kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Tokat’ta feci kaza: İki otomobil birbirine girdi! 1’i ağır 9 yaralı
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Kaza, gece saatlerinde Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık köyü kavşağı mevkisinde meydana geldi. Turhal'dan Tokat istikametine seyir halinde olan Duran N. (37) idaresindeki otomobil, kavşaktan Kalaycık köyü istikametine dönüş yapmaya çalışan Mehmet D. (65) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Mehmet D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TOKAT

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Tokat'ta feci kaza: İki otomobil birbirine girdi! 1'i ağır 9 yaralı
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