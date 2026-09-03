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Giriş Tarihi: 3.09.2026 18:43

Tokat'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Tokat’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaza, saat 16.30 sıralarında Tokat-Niksar kara yolundaki Yazıbaşı Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tokat'tan Niksar istikametine giden B.Y. (33) yönetimindeki 60 AY 763 plakalı otomobil, kavşaktan çıktığı belirtilen Halil Çetinkaya (83) idaresindeki 60 AP 225 plakalı otomobille çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan B.Y., A.Y. (50) ve S.Y. (13) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TOKAT

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Tokat'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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