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Giriş Tarihi: 7.06.2026 11:02

Tokat'ta feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çayırpınar köyü mevkiinde bir otomobilin yol kenarında park halindeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, motosikletteki Çetin Coşkun (24) ve Semih Özer (21) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası ehliyetsiz sürücü A.O.T. ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA Yaşam
Tokat’ta feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü 1 yaralı
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Kaza, gece saatlerinde Reşadiye ilçesi D-100 Karayolu Çayırpınar köyü Ata Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y.F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, Reşadiye istikametinden Niksar yönüne seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan 60 TK 017 plakalı motosiklete çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) ağır yaralandı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. (35) ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Semih Özer (Beyaz tişörtlü), Çetin Coşkun (Ayaktaki)

2 KİŞİ ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çetin Coşkun ve Semih Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. F.K.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede 60 M 2028 plakalı başka bir aracın da kazanın meydana gelişinde etkili olduğu tespit edildi. O aracın ehliyetsiz sürücüsü A.O.T. (20) ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TOKAT

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Tokat'ta feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü 1 yaralı
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