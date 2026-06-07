Tokat’ta feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü 1 yaralı



Semih Özer (Beyaz tişörtlü), Çetin Coşkun (Ayaktaki)

2 KİŞİ ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çetin Coşkun ve Semih Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. F.K.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede 60 M 2028 plakalı başka bir aracın da kazanın meydana gelişinde etkili olduğu tespit edildi. O aracın ehliyetsiz sürücüsü A.O.T. (20) ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör