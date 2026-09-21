Haberler Yaşam Haberleri Tokat’ta feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 21.09.2026 12:21

Tokat’ta feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti!

Tokat’ta meydana gelen kaza yürekleri burktu. Sulama kanalına uçan otomobildeki Emre Arslan (30) ile Yunus Emre Özüpak (28) hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Tokat’ta feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Kaza, saat 02.00 sıralarında Doğancıbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 60 YE 368 plakalı otomobil, yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu.

EKİPLER 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ile Tokat AFAD'dan 1 araç ile 4 kişilik arama kurtarma ve dalgıç ekibi sevk edildi. Ekiplerin kanalda yürüttüğü çalışmayla otomobilde sıkışan Emre Arslan ve Yunus Emre Özüpak bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arslan ve Özüpak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TOKAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat’ta feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA