Tokat’ta feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti!

EKİPLER 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ile Tokat AFAD'dan 1 araç ile 4 kişilik arama kurtarma ve dalgıç ekibi sevk edildi. Ekiplerin kanalda yürüttüğü çalışmayla otomobilde sıkışan Emre Arslan ve Yunus Emre Özüpak bulundukları yerden çıkarıldı.