Tokat’ta feci kaza: Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü!

Kaza, saat 12.00 sıralarında Zile ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Ali Çaylak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 66 AAL 556 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü Ali Çaylak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çaylak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.