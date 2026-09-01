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Giriş Tarihi: 1.09.2026 21:13

Tokat’ta hayvan otlatma kavgası: 1’i ağır 2 yaralı!

Tokat'ta, hayvan otlatma meselesi yüzünden iki kişi arasında kavga çıktı. Taraflar silahlarla birbirlerine ateş açarken, 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

DHA
Tokat’ta hayvan otlatma kavgası: 1’i ağır 2 yaralı!
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Olay, merkeze bağlı Akın köyünde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ile A.A. arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada, M.K. karnından ve sol baldırından; A.A. ise omuz ve dirseğinden vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.K., Tokat Devlet Hastanesi'ne; A.A. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, A.A.'nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

#TOKAT

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Tokat’ta hayvan otlatma kavgası: 1’i ağır 2 yaralı!
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