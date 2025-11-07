Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta 'kaçak göçmen' operasyonu: TIR'ın dorsesinde yakalandılar!
Tokat'ın Erbaa ilçesinde dorsesinde 11 kaçak göçmen taşıyan TIR sürücüsü B.H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

İHA Yaşam
Önceki gün polis ekipleri, ilçe merkezi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Aladun mevkiinde durdurdukları TIR'ın dorsesinde 11 kaçak göçmen yakaladı. TIR sürücüsü Azerbaycan uyruklu B.H. gözaltına alınırken yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan TIR sürücüsü B.H. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

