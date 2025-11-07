Tokat’ta ’kaçak göçmen’ operasyonu: TIR’ın dorsesinde yakalandılar!

SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan TIR sürücüsü B.H. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.