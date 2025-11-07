Tokat’ta ’kaçak göçmen’ operasyonu: TIR’ın dorsesinde yakalandılar!

Önceki gün polis ekipleri, ilçe merkezi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Aladun mevkiinde durdurdukları TIR'ın dorsesinde 11 kaçak göçmen yakaladı. TIR sürücüsü Azerbaycan uyruklu B.H. gözaltına alınırken yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan TIR sürücüsü B.H. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.