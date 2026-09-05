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Giriş Tarihi: 5.09.2026 12:44

Tokat'ta korkutan kaza! Kamyonun damperi üst geçite çarptı: 1 yaralı

Tokat'ta, seyir halindeyken damperi açılan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Kopan damperi üst geçitte asılı kalan kamyon, karşı şeride geçip tarlaya devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

DHA Yaşam
Tokat’ta korkutan kaza! Kamyonun damperi üst geçite çarptı: 1 yaralı
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Tokat'ta, saat 10.00 sıralarında Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'ndaki Mehmet Emin Tokadi Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Turhal istikametinden Tokat yönüne giden Y.A. (65) yönetimindeki 60 BK 928 plakalı kamyonun seyir halindeyken damperi açılıp yaya üst geçidine çarptı.

DAMPER ÜST GEÇİTTE ASILI KALDI

Kopan damper üst geçitte asılı kalırken, kontrolün kaybolduğu kamyon yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Y.A.'ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, üst geçide sıkışan damperi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TOKAT

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Tokat'ta korkutan kaza! Kamyonun damperi üst geçite çarptı: 1 yaralı
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