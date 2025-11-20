Tokat’ta otomobil sürüyü ezdi geçti: 12 koyun telef oldu!

Yürek burkan kaza, Tokat-Niksar karayolu Ormanbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niksar yönüne seyreden Ertuğrul G. idaresindeki otomobil, yola kontrolsüz çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle açılan ön kaput nedeniyle görüş açısı kapanan sürücü, aracı güçlükle yol kenarında durdurarak ikinci bir kazayı önledi. Kazada sürüdeki 12 koyun telef oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
'SÜRÜYÜ FARK EDEMEDİM'
Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekiplerini aradığını belirten Ertuğrul G., hayvanların telef olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Tokat'tan Niksar istikametine doğru ilerlerken bir anda yola çıkan koyun sürüsünü fark edemedim. Çarpmanın ardından kaput tamamen görüşümü kapattı. Sağ tarafın uçurum,s ol tarafın ise karşı şerit olduğunu bildiğim için ilk hedefim aracı en kısa sürede güvenli şekilde durdurmak oldu. Daha sonra diğer sürücülerin kaza yaşamaması için yol güvenliğini sağlamaya çalıştım. Hayvansever biriyim, böyle bir şeye sebep olduğum için gerçekten üzgünüm. Karşı tarafın mal kaybı, kendi aracımda oluşan hasar, hepsi ayrı bir üzüntü sebebi. Ama en önemlisi can kaybı olmaması. Maddi kayıp bir şekilde yerine gelir" diye konuştu.