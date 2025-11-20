Tokat’ta otomobil sürüyü ezdi geçti: 12 koyun telef oldu!

'SÜRÜYÜ FARK EDEMEDİM'



Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekiplerini aradığını belirten Ertuğrul G., hayvanların telef olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Tokat'tan Niksar istikametine doğru ilerlerken bir anda yola çıkan koyun sürüsünü fark edemedim. Çarpmanın ardından kaput tamamen görüşümü kapattı. Sağ tarafın uçurum, s ol tarafın ise karşı şerit olduğunu bildiğim için ilk hedefim aracı en kısa sürede güvenli şekilde durdurmak oldu. Daha sonra diğer sürücülerin kaza yaşamaması için yol güvenliğini sağlamaya çalıştım. Hayvansever biriyim, böyle bir şeye sebep olduğum için gerçekten üzgünüm. Karşı tarafın mal kaybı, kendi aracımda oluşan hasar, hepsi ayrı bir üzüntü sebebi. Ama en önemlisi can kaybı olmaması. Maddi kayıp bir şekilde yerine gelir" diye konuştu.