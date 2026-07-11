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Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:57

Tokat’ta şüpheli ölüm! ‘Dolaşmak istiyorum’ diye evden çıktı: Su kanalında cansız bedeni bulundu!

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşanan şüpheli ölüm yürekleri burktu. Sabah namazı sonrası ‘Biraz dolaşmak istiyorum’ diyerek tekerlekli sandalyesiyle evden çıkan engelli Mehmet Cıda’dan uzun süre haber alınamadı. Meraklanan eşi , çevrede arama yapmaya başlayınca korkunç gerçekle karşılaştı. Eşinin cansız bedenini yol kenarında bulan talihsiz kadın ihbarda bulundu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Tokat’ta şüpheli ölüm! ‘Dolaşmak istiyorum’ diye evden çıktı: Su kanalında cansız bedeni bulundu!
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Olay, sabah saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bedensel engelli Mehmet Cıda, sabah namazını kıldıktan sonra saat 04.30 sıralarında eşine 'Biraz dolaşmak istiyorum' diyerek tekerlekli sandalyesi ile evden ayrıldı. Cıda'nın uzun süre eve dönmemesi üzerine eşi, çevrede arama yapmaya başladı. Yol kenarındaki sulama kanalını kontrol eden kadın, eşini kanalın içinde hareketsiz halde buldu.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan Mehmet Cıda'nın, yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cıda'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TOKAT

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Tokat’ta şüpheli ölüm! ‘Dolaşmak istiyorum’ diye evden çıktı: Su kanalında cansız bedeni bulundu!
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