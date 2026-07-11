Tokat’ta şüpheli ölüm! ‘Dolaşmak istiyorum’ diye evden çıktı: Su kanalında cansız bedeni bulundu!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan Mehmet Cıda'nın, yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.