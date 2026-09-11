Tokat’ta tartışma kanlı bitti: Eniştesini bıçaklayarak öldürdü

Tokat'ta saat 04.00 sıralarında Koçak Mahallesi'nde acı olay meydana geldi. Tahir Yumuşakkaya iddiaya göre kayınbiraderi Mücahit K. ile gece birlikte alkol aldı. Bir süre sonra Mücahit K. ablası H.Y.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle Tahir Yumuşakkaya ile tartıştı.