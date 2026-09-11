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Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:10

Tokat'ta tartışma kanlı bitti: Eniştesini bıçaklayarak öldürdü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mücahit K., eniştesi Tahir Yumuşakkaya’yı (58) bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı şahıs kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA Yaşam
Tokat’ta tartışma kanlı bitti: Eniştesini bıçaklayarak öldürdü
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Tokat'ta saat 04.00 sıralarında Koçak Mahallesi'nde acı olay meydana geldi. Tahir Yumuşakkaya iddiaya göre kayınbiraderi Mücahit K. ile gece birlikte alkol aldı. Bir süre sonra Mücahit K. ablası H.Y.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle Tahir Yumuşakkaya ile tartıştı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mücahit K. yanındaki bıçakla Yumuşakkaya'yı yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ENİŞTE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Yumuşakkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tahir Yumuşakkaya'nın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu. Mücahit K. ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TOKAT #ERBAA

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Tokat'ta tartışma kanlı bitti: Eniştesini bıçaklayarak öldürdü
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