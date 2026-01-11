Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Tokat'ta kar tatili açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 19:23

Karadeniz ve İç Anadolu'yu etkisi altına alan soğuk hava dalgası Tokat'ta da hayatı olumsuz etkilemeye hazırlanıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı uyarılar yapılırken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Tokat'ta yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Tokat'ta okullar var mı yok mu?

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Tokat'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Tokat Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

