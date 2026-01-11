Tokat’ta yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Tokat’ta kar tatili açıklaması geldi mi?

Karadeniz ve İç Anadolu'yu etkisi altına alan soğuk hava dalgası Tokat'ta da hayatı olumsuz etkilemeye hazırlanıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı uyarılar yapılırken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Tokat'ta yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Tokat'ta okullar var mı yok mu?
12 Ocak Pazartesi günü Tokat'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Tokat Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.