Tokat’ta yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Tokat’ta kar tatili açıklaması geldi mi?

Karadeniz ve İç Anadolu'yu etkisi altına alan soğuk hava dalgası Tokat'ta da hayatı olumsuz etkilemeye hazırlanıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı uyarılar yapılırken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Tokat'ta yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Tokat'ta okullar var mı yok mu?