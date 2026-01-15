Tokat’ta yasa dışı bahis operasyonu: Dikkat çeken 100 milyonluk işlem hacmi! 16 gözaltı

100 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ!

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında yaklaşık 100 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştıklarının tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ele geçirilen materyallerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.