TOKİ 100 BİN KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024: 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Arnavutköy kura çekimi canlı izle ekranı araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirdiği 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamındaki kura çekimini başlattı. 3718 daireden oluşan projede 2+1 2604 dairenin kura çekimi bugün noter huzurunda yapılırken 3+1 dairelerin kurası ise 28 Kasım Perşembe günü (yarın) yapılacak. Peki; TOKİ İstanbul Arnavutköy konut belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Taşoluk ve Baklalı TOKİ Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY 100 BİN SOSYAL KONUT BELİRLEME KURA TARİHLERİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Arnavutköy 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında konutu belirlenemeyen hak sahiplerinin konut belirleme kura çekilişi 27 Kasım - 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY 2+1 SOSYAL KONUT KURASI CANLI İZLE EKRANI
Taşoluk ve Baklalı'daki toplam 2604 2+1 daireler için Toki kura çekimi canlı yayınla bugün yapılıyor.
Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.
3+1 1114 dairenin kurası ise 28 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek ve TOKİ'nin Youtube hesabından canlı yayınlanacak.
TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY 2+1 SOSYAL KONUT KURASI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ARNAVUTKÖY KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Arnavurköy 2+1 konut belirleme kurası TOKİ'nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
TOKİ Arnavutköy kura sonuçları canlı yayın takip edildikten sonra TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden duyurulacak ve hak sahiplerinin isim listesi erişime açılacak.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY 2+1 KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖDEME PLANI NASIL?
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
1) 2+1 nitelikli konutlar için;
- %10 peşinat bedeli için 240 ay vade,
2) 3+1 nitelikli konutlar için;
- %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
2+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
3+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı'na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.