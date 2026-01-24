TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ | Aydın’da 6.973 konut için hak sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekim töreni bugün Aydın'da yapıldı.
Noter huzurunda 6 bin 973 konutun hak sahipleri belirlendi. Aydın'da düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bölge milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.
"GAYE TEK, AYDIN BÖLGESİNİN LİDER ŞEHRİ OLACAK"
Törende konuşan Bakan Kurum, "Aydın, bizim için herhangi bir şehir değildir. Aydın, Türkiye'nin yiğit Başbakanı merhum Adnan Menderes'in, kahramanların, vatan sevdalılarının şehridir. İşte bu nedenle bu eşsiz şehir için ne yapsak az diyoruz. Aydın'ın yiğit insanlarına, en güzel yaşam alanlarını, çevreden şehirciliğe, eğitimden sağlığa, altyapıdan üst yapıya her alanda nitelikli eserleri azimle, kararlılıkla yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Aydın yarınlara emin adımlarla yürüyecek. Gaye tek, Aydın, bölgesinin lider şehri olacak" dedi.
"AYDIN'DA YENİ BİR SOSYAL DEVLET DESTANI YAZMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"
Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa sürecinde edinilen tecrübenin 500 bin sosyal konut hedefiyle 81 ile yayılacağını belirtti: Deprem bölgesinde 455 bin yuvayı söz verdiği tarihte teslim eden, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şehircilik başarısına imza atan kadrolar olarak; bu büyük tecrübeyi 81 ilimize aktaracağız; 500 bin sosyal konut projesiyle taçlandırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle, Aydınlı hemşehrilerimize tam 6 bin 973 yeni yuva inşa ediyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle beraber, Aydın'da yeni bir sosyal devlet destanı yazmak için, canla başla çalışacağız.
"TÜM ENGELLERİ AŞMAYA, TÜRKİYE YÜZYILI'NA KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
"Hiç şüpheniz olmasın. Aydın, AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hizmete doyacak" diyen Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: Aydın; Recep Tayyip Erdoğan'ın eser siyasetiyle hak ettiği konuma gururla yükselecek. Şartlar ne olursa olsun; milletine hizmetten tek bir geri adım atmayan bu devletin gücüyle; devletine, liderine sonuna kadar güvenen bu güzel milletle; tüm engelleri aşmaya; Türkiye Yüzyılı'na koşmaya devam edeceğiz. Milletimizin güvenine layık olmak için tek bir an bile durmayacağız, Cenab-ı Allah bizlere ömür verdikçe bu güzel hizmetleri sizlere yapmaya devam edeceğiz. Daha güzel eserler için, büyük ve güçlü Türkiye için, şanlı bayrağımızın dünyanın her yerinde dalgalandırılması ve gururla temsil edilmesi için bu inançla çalışacağız.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Noter denetiminde yürütülen çekilişlerin ardından konut almaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu. ak kazanan vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek. Tam liste ise resmi açıklamayla ilan edilecek.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki resmi yöntem bulunuyor. e-Devlet Kapısı üzerinden kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak, kura sonuçlarını sorgulayabiliyor.
Bir diğer yöntem ise TOKİ resmi web sitesi olan www.toki.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapmak. Sonuç sorgulama ekranı üzerinden, hak sahipliği durumu; T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgiler ile öğrenilebiliyor.