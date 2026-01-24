TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ | Aydın’da 6.973 konut için hak sahipleri belli oldu

"GAYE TEK, AYDIN BÖLGESİNİN LİDER ŞEHRİ OLACAK"

Törende konuşan Bakan Kurum, "Aydın, bizim için herhangi bir şehir değildir. Aydın, Türkiye'nin yiğit Başbakanı merhum Adnan Menderes'in, kahramanların, vatan sevdalılarının şehridir. İşte bu nedenle bu eşsiz şehir için ne yapsak az diyoruz. Aydın'ın yiğit insanlarına, en güzel yaşam alanlarını, çevreden şehirciliğe, eğitimden sağlığa, altyapıdan üst yapıya her alanda nitelikli eserleri azimle, kararlılıkla yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Aydın yarınlara emin adımlarla yürüyecek. Gaye tek, Aydın, bölgesinin lider şehri olacak" dedi.

"AYDIN'DA YENİ BİR SOSYAL DEVLET DESTANI YAZMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa sürecinde edinilen tecrübenin 500 bin sosyal konut hedefiyle 81 ile yayılacağını belirtti: Deprem bölgesinde 455 bin yuvayı söz verdiği tarihte teslim eden, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şehircilik başarısına imza atan kadrolar olarak; bu büyük tecrübeyi 81 ilimize aktaracağız; 500 bin sosyal konut projesiyle taçlandırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle, Aydınlı hemşehrilerimize tam 6 bin 973 yeni yuva inşa ediyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle beraber, Aydın'da yeni bir sosyal devlet destanı yazmak için, canla başla çalışacağız.





"TÜM ENGELLERİ AŞMAYA, TÜRKİYE YÜZYILI'NA KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Hiç şüpheniz olmasın. Aydın, AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hizmete doyacak" diyen Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: Aydın; Recep Tayyip Erdoğan'ın eser siyasetiyle hak ettiği konuma gururla yükselecek. Şartlar ne olursa olsun; milletine hizmetten tek bir geri adım atmayan bu devletin gücüyle; devletine, liderine sonuna kadar güvenen bu güzel milletle; tüm engelleri aşmaya; Türkiye Yüzyılı'na koşmaya devam edeceğiz. Milletimizin güvenine layık olmak için tek bir an bile durmayacağız, Cenab-ı Allah bizlere ömür verdikçe bu güzel hizmetleri sizlere yapmaya devam edeceğiz. Daha güzel eserler için, büyük ve güçlü Türkiye için, şanlı bayrağımızın dünyanın her yerinde dalgalandırılması ve gururla temsil edilmesi için bu inançla çalışacağız.