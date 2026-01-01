Haberler Yaşam Haberleri TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
Giriş Tarihi: 1.01.2026 11:32

Dar gelirli vatandaşların yakından takip ettiği TOKİ 500 bin konut projesi için gözler 2026 kura çekimi takvimine çevrildi. Başvuru sürecinin ardından TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? sorusu gündeme gelirken, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için kura tarihleri merak ediliyor. Yılın son kurası Hakkari'de çekilmişti. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi, TOKİ 500 bin konut kura çekimine ilişkin açıklamaları yakından izliyor. 2026 TOKİ kura takvimi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde çekilişlerin hangi tarihlerde yapılacağı araştırılırken, kura sürecine dair detaylar da netleşmeye başladı.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerin kura tarihleri henüz belli olmadı.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ

Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:

Gençler: %20

Emekliler: %20

Engelliler: %5

Şehit Yakınları ve Gaziler: %5

Diğer Alıcılar: %50

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
