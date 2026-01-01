TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi, TOKİ 500 bin konut kura çekimine ilişkin açıklamaları yakından izliyor. 2026 TOKİ kura takvimi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde çekilişlerin hangi tarihlerde yapılacağı araştırılırken, kura sürecine dair detaylar da netleşmeye başladı.
Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:
5 Ocak: Siirt ve Van
6 Ocak: Mardin ve Ağrı
7 Ocak: Batman
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerin kura tarihleri henüz belli olmadı.
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.