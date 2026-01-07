TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: İl il çekiliyor! TOKİ kuraları hangi ilde ne zaman çekilecek?

Kamuoyunda "Yüzyılın Konut Projesi" olarak bilinen geniş kapsamlı sosyal konut çalışmasında, hak sahiplerini belirleme aşamasına geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan takvimle birlikte kura çekimlerinin hangi illerde yapılacağı netleşmeye başladı.eki kura çekimleri hangi illerde, hangi tarihlerde yapılacak? İşte il il TOKİ kura takvimi…
Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:
7 Ocak: Batman, Iğdır
8 Ocak: Bitlis, Kars
9 Ocak: Muş, Ardahan
10 Ocak: Antalya, Bingöl
11 Ocak: Artvin, Tunceli
18 Şubat: Kırklareli
İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,
65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL,
80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:
Gençler: %20
Emekliler: %20
Engelliler: %5
Şehit Yakınları ve Gaziler: %5
Diğer Alıcılar: %50