TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: İl il çekiliyor! TOKİ kuraları hangi ilde ne zaman çekilecek?

Giriş Tarihi: 7.01.2026 08:14

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri için süreç resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen “Ev Sahibi Türkiye” projesinde kura aşamasına geçildi. Büyük ilgi gören uygulamada, hak sahiplerinin belirlenmesinde deprem bölgesine öncelik tanınıyor.Peki 2025 TOKİ kura takvimi nasıl ilerleyecek, hangi ilde kura ne zaman yapılacak? İl il kura tarihleri ve TOKİ kura sonuçları sorgulama sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar araştırılıyor.

Kamuoyunda "Yüzyılın Konut Projesi" olarak bilinen geniş kapsamlı sosyal konut çalışmasında, hak sahiplerini belirleme aşamasına geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan takvimle birlikte kura çekimlerinin hangi illerde yapılacağı netleşmeye başladı.eki kura çekimleri hangi illerde, hangi tarihlerde yapılacak? İşte il il TOKİ kura takvimi…

TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

7 Ocak: Batman, Iğdır

8 Ocak: Bitlis, Kars

9 Ocak: Muş, Ardahan

10 Ocak: Antalya, Bingöl

11 Ocak: Artvin, Tunceli

18 Şubat: Kırklareli

TOKİ İSTANBUL KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul'da kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda ve sıralamasına göre devam edecek.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,

65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL,

80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ

Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:

Gençler: %20

Emekliler: %20

Engelliler: %5

Şehit Yakınları ve Gaziler: %5

Diğer Alıcılar: %50

