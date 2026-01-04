TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: İl il açıklanıyor! TOKİ kuraları hangi ilde ne zaman yapılacak?

Kamuoyunda "Yüzyılın Konut Projesi" olarak anılan büyük sosyal konut hamlesinde hak sahiplerini belirleme süreci başladı. Bakan Murat Kurum'un açıkladığı takvim doğrultusunda kura çekimleri Adıyaman, Şırnak ve Hakkari'de gerçekleştirildi. TOKİ tarafından paylaşılan program kapsamında, Aralık ayı ile Ocak ayının ilk günlerinde kura yapılacak diğer iller de netlik kazandı.Bu gelişmeyle birlikte, binlerce vatandaş ev sahibi olma hedefi doğrultusunda önemli bir aşamayı geride bırakıyor. İşte il il TOKİ kura tarihleri ve sürece dair detaylar…