TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: İl il açıklanıyor! TOKİ kuraları hangi ilde ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 4.01.2026 08:53

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri için beklenen süreç başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda hayata geçirilen “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında kura çekimleri süreci başladı. Yoğun ilgi gören projede, hak sahipleri öncelikli olarak deprem bölgesinden belirlenecek.Peki 2025 TOKİ kura takvimi nasıl devam edecek, hangi ilde kura ne zaman yapılacak? İşte il il TOKİ kura sonuçları sorgulama sürecine ilişkin tüm detaylar…

Kamuoyunda "Yüzyılın Konut Projesi" olarak anılan büyük sosyal konut hamlesinde hak sahiplerini belirleme süreci başladı. Bakan Murat Kurum'un açıkladığı takvim doğrultusunda kura çekimleri Adıyaman, Şırnak ve Hakkari'de gerçekleştirildi. TOKİ tarafından paylaşılan program kapsamında, Aralık ayı ile Ocak ayının ilk günlerinde kura yapılacak diğer iller de netlik kazandı.Bu gelişmeyle birlikte, binlerce vatandaş ev sahibi olma hedefi doğrultusunda önemli bir aşamayı geride bırakıyor. İşte il il TOKİ kura tarihleri ve sürece dair detaylar…

TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

18 Şubat: Kırklareli

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ

Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:

Gençler: %20

Emekliler: %20

Engelliler: %5

Şehit Yakınları ve Gaziler: %5

Diğer Alıcılar: %50

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.

TOKİ İSTANBUL KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul'da kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda ve sıralamasına göre devam edecek.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,

65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL,

80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.

İSTANBUL ÖDEME PLANI

İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL,

65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL,

80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

