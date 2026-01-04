TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: İl il açıklanıyor! TOKİ kuraları hangi ilde ne zaman yapılacak?

Kamuoyunda "Yüzyılın Konut Projesi" olarak anılan büyük sosyal konut hamlesinde hak sahiplerini belirleme süreci başladı. Bakan Murat Kurum'un açıkladığı takvim doğrultusunda kura çekimleri Adıyaman, Şırnak ve Hakkari'de gerçekleştirildi. TOKİ tarafından paylaşılan program kapsamında, Aralık ayı ile Ocak ayının ilk günlerinde kura yapılacak diğer iller de netlik kazandı.Bu gelişmeyle birlikte, binlerce vatandaş ev sahibi olma hedefi doğrultusunda önemli bir aşamayı geride bırakıyor. İşte il il TOKİ kura tarihleri ve sürece dair detaylar…
Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:
5 Ocak: Siirt ve Van
6 Ocak: Mardin ve Ağrı
7 Ocak: Batman
18 Şubat: Kırklareli
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:
Gençler: %20
Emekliler: %20
Engelliler: %5
Şehit Yakınları ve Gaziler: %5
Diğer Alıcılar: %50
İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.
İstanbul'da kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda ve sıralamasına göre devam edecek.
İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,
65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL,
80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.
İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL,
65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL,
80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.