TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ | Trabzon’da Yüzyılın Konut Projesi için hak sahipleri belli oldu

Deprem bölgesini kısa sürede ayağa kaldıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), şimdi Türkiye'nin dört bir yanında Yüzyılın Konut Projesi'ni hayata geçiriyor. Başvuruları tamamlanan TOKİ 500 bin konut projesi için kura çekimi heyecanı hızla sürüyor.
Adıyaman'da çekilen ilk kura ile başlayan heyecan bugün Trabzon ile devam etti.
Noter huzurunda 3 bin 754 konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura törenine Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
3.754 KONUT İÇİN HAK SAHİBİ BELRİLENDİ
Bakan Abdulkadir Uraloğlu programın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Uraloğlu, "Trabzon'da Ev Sahibi Türkiye projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz büyük konut hamlesinin gururunu, 3 bin 734 sosyal konutun kura heyecanını hemşehrilerimizle paylaşarak yaşadık. Kura çekilişiyle yuva sahibi olan tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor; aileleriyle birlikte huzur ve mutluluk içerisinde yaşamalarını temenni ediyorum." dedi.
RAYLI SİSTEMLERDEN HAVALİMANI YATIRIMINA
Trabzon'un gelişen çehresini daha yukarıya taşımak için ulaşım ağlarımızı kapsamlı yatırımlarla tahkim edildiğini söyleyen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Raylı sistemlerden modernize edilen havalimanına kadar her adımda, Trabzon'un küresel bir çekim merkezine dönüşmesini sağlıyoruz. Bu büyük kalkınma yolculuğunun simgesi olan Samsun–Trabzon–Sarp Hızlı Tren hattımızı, Ankara-Samsun aksıyla birleştirerek Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşım köprülerini sağlamlaştırıyoruz. Bu stratejik bağ sayesinde Ankara-Trabzon arasını 4,5 saate indiriyor, şehirlerimizi birbirine çok daha yakın kılıyoruz. Trabzon'un potansiyelini artırmak ve Türkiye'nin gücüne güç katmak için yatırımlarımızla, azimle ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."
TRABZON TOKİ 500 BİN KONUT İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ
Trabzon genelinde toplamda binlerce konutu kapsayan projede, ilçelere göre dağılım şu şekilde planlanmıştır:
Trabzon Merkez (Ortahisar): 2000 Konut
Akçaabat: 500 Konut
Araklı: 130 Konut
Arsin: 50 Konut
Of: 50 Konut
Maçka: 150 Konut
Beşikdüzü: 50 Konut
Dernekpazar: 32 Konut
Vakfıkebir: 150 Konut
Düzköy: 79 Konut
Sürmene: 50 Konut
Köprübaşı: 24 Konut
Şalpazarı: 100 Konut
Tonya: 69 Konut
Yomra: 300 Konut
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Noter denetiminde yürütülen çekilişlerin ardından konut almaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu. ak kazanan vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek. Tam liste ise resmi açıklamayla ilan edilecek.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki resmi yöntem bulunuyor. e-Devlet Kapısı üzerinden kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak, kura sonuçlarını sorgulayabiliyor.
Bir diğer yöntem ise TOKİ resmi web sitesi olan www.toki.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapmak. Sonuç sorgulama ekranı üzerinden, hak sahipliği durumu; T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgiler ile öğrenilebiliyor.