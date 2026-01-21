TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ | Trabzon’da Yüzyılın Konut Projesi için hak sahipleri belli oldu

RAYLI SİSTEMLERDEN HAVALİMANI YATIRIMINA

Trabzon'un gelişen çehresini daha yukarıya taşımak için ulaşım ağlarımızı kapsamlı yatırımlarla tahkim edildiğini söyleyen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Raylı sistemlerden modernize edilen havalimanına kadar her adımda, Trabzon'un küresel bir çekim merkezine dönüşmesini sağlıyoruz. Bu büyük kalkınma yolculuğunun simgesi olan Samsun–Trabzon–Sarp Hızlı Tren hattımızı, Ankara-Samsun aksıyla birleştirerek Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşım köprülerini sağlamlaştırıyoruz. Bu stratejik bağ sayesinde Ankara-Trabzon arasını 4,5 saate indiriyor, şehirlerimizi birbirine çok daha yakın kılıyoruz. Trabzon'un potansiyelini artırmak ve Türkiye'nin gücüne güç katmak için yatırımlarımızla, azimle ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

TRABZON TOKİ 500 BİN KONUT İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ

Trabzon genelinde toplamda binlerce konutu kapsayan projede, ilçelere göre dağılım şu şekilde planlanmıştır:

Trabzon Merkez (Ortahisar): 2000 Konut

Akçaabat: 500 Konut

Araklı: 130 Konut

Arsin: 50 Konut

Of: 50 Konut