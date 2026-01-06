Haberler Yaşam Haberleri TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ 2026: İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte olacak?
Giriş Tarihi: 6.01.2026 10:23

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde İstanbul için geri sayım başladı. Ev sahibi olma umuduyla TOKİ’ye başvuran binlerce megakentli yüzyılın konut projesi kapsamında yapılacak kura çekimine odaklandı. Bu kapsamda gözler İstanbul kura çekimi tarihi ve sürece dair detaylara çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut projesinde kura süreci il il devam ederken, İstanbul'da başvuru yapan on binlerce vatandaş gözünü açıklanacak kura takvimine çevirdi. Diğer şehirlerde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından megakent için beklenti artarken, TOKİ İstanbul kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman, Iğdır

8 Ocak: Bitlis, Kars

9 Ocak: Muş, Ardahan

10 Ocak: Antalya, Bingöl

11 Ocak: Artvin, Tunceli

18 Şubat: Kırklareli

TOKİ İSTANBUL KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul'da kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda ve sıralamasına göre devam edecek.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,

65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL,

80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.

İSTANBUL ÖDEME PLANI

İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL,

65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL,

80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.

