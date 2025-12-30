Haberler Yaşam Haberleri TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ: İl il belli oluyor! TOKİ kuraları hangi ilde ne zaman çekilecek?
Giriş Tarihi: 30.12.2025 07:39

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri için beklenen süreç başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda hayata geçirilen “Ev Sahibi Türkiye” kapsamında kura çekimleri bugün itibarıyla başlıyor. Yoğun ilgi gören projede, hak sahipleri öncelikli olarak deprem bölgesinden belirlenecek.Peki 2025 TOKİ kura takvimi nasıl ilerleyecek, hangi ilde kura ne zaman yapılacak? İşte il il TOKİ kura sonuçları sorgulama sürecine dair tüm ayrıntılar…

Kamuoyunda "Yüzyılın Konut Projesi" olarak anılan büyük sosyal konut hamlesinde hak sahiplerini belirleme süreci bugün itibarıyla resmen başlıyor. Bakan Murat Kurum'un açıkladığı takvim doğrultusunda kura çekimlerinin ilk durağı Adıyaman olacak. TOKİ'nin paylaştığı program kapsamında, aralık ayı ve ocak ayının ilk günlerinde kura yapılacak iller netleşti.Bu gelişmeyle birlikte, binlerce vatandaş ev sahibi olma hedefi doğrultusunda önemli bir aşamayı geride bırakmaya hazırlanıyor. İşte il il TOKİ kura tarihleri…

TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

30 Aralık: Şırnak ve Hakkari

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerin kura tarihleri henüz belli olmadı.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ

Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:

Gençler: %20

Emekliler: %20

Engelliler: %5

Şehit Yakınları ve Gaziler: %5

Diğer Alıcılar: %50

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.

