TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU KAMPANYASI: 6.750 TL’den başlayan ödeme planıyla! 2025 TOKİ konut başvurusu ne zaman, şartları neler?

TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" ile 500 bin sosyal konut dar ve orta gelirli vatandaşlara fırsat sunuyor. Uygun taksit ve düşük peşinat seçenekleriyle öne çıkan projede, başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Peki, TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak ve ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar…
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TANITILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de gerçekleştirilen "500 Bin Sosyal Konut Yüzyılın Projesi" tanıtım toplantısında projenin detaylarını açıkladı. Tören, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında inşa edilen sosyal konutların yer aldığı Kayabaşı Mahallesi'nde yapıldı. Etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılırken, "İlk Evim Projesi" kapsamında konutlarını tamamlayan ailelere anahtar teslimi gerçekleştirildi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Başvurular, 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Halkbank ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Konut teslimleri ise Mart 2027'den itibaren başlayacak.
HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında TOKİ'nin İstanbul'daki 100 bin konut projesiyle ilgili detayları paylaştı. Bakan Kurum, "7 bölgede projemizi yürütüyoruz. İstanbul'da 100 bin konut inşa edeceğiz. Bu konutlar, deprem dönüşümü açısından da büyük önem taşıyor" dedi.
Projeye göre, Konya'da 13 bin, Ankara'da 30 bin, İzmir'de 21 bin 520 ve Antalya'da 13 bin konut yapılacak. Hatay'da ise deprem konutlarına ek olarak 12 bin konut hayata geçirilecek. Bakan Kurum ayrıca proje bölgelerinde mahalle konaklarının da inşa edileceğini açıkladı.
Türkiye genelinde 81 ilde sosyal konut projeleri uygulanacak; her ilde konut sayısı ihtiyaç ve arsa büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. En fazla konut İstanbul'da inşa edilecek ve toplam 500 bin sosyal konutun 100 bini İstanbul'a ayrılacak. Ankara'da yaklaşık 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'da 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'da ise 12 bin konut inşa edilecek.
Kiralık sosyal konut uygulaması ise ilk etapta sadece İstanbul'da gerçekleştirilecek; iki yakada toplam 15 bin kiralık ev yapılacak. Bakan Kurum, şubat ayında 81 ilin valiliğine sosyal konut inşa edilebilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildiğini ve inşaat adreslerinin bu şekilde netleştiğini belirtti. İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa yakasında sosyal konutlar yapılacak olup, hangi ilçelerde yapılacağı önümüzdeki günlerde duyurulacak.
ŞARTLAR NELER?
18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır TC vatandaşı olmak.
Tapuda kendi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayanlar başvuru yapabilecek.
Ayrıca projelerden dar gelirlinin faydalanması için gelir şartı aranacak. İstanbul'da hane halkı geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL olanlar başvuru yapacak. Bunu aşanlar başvuru yapamayacak.
Vatandaş yaşadığı ilden ev alabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikâmet ediyor olma şartı aranacak.
FİYATLAR NE KADAR OLACAK?
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak.Konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.