TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT TAKSİT SAYISI VE AYLIK ÖDEME PLANI | TOKİ peşinat ne kadar, kaç taksit yapıyor, aylık ödeme ne kadar?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut için ödeme detayları belli olmaya başladı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ'nin belirlediği peşinat oranlarını, taksit seçeneklerini ve aylık ödeme tutarlarını araştırıyor. Gözler, kurumun resmi açıklamalarında. Peki, TOKİ peşinat ne kadar, kaç taksit yapıyor, aylık ödeme ne kadar?
TOKİ konutları ödeme olanı, projeye başvuruların başlamasıyla gündeme geldi. Bilindiği gibi TOKİ 500 bin konut taksitleri İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Ayrıca konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Anadolu illerinde inşa edilecek TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.
İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.