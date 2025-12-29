TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Adıyaman TOKİ kura sonuçları çekilişi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için kura takvimi netleşti. Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada yaklaşık 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun bulunduğu projede, ilk hak sahiplerinin Adıyaman'da belirleneceğini müjdeledi. Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Tut, Kahta, Gölbaşı, Samsat ilçelerinde yapılacak 6620 konut için heyecan dorukta. 29 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle Adıyaman kura çekimi sonuçları takip edilecek: