Haberler Yaşam Haberleri TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ BUGÜN! Adıyaman 6620 konut TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:17

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ BUGÜN! Adıyaman 6620 konut TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan dorukta! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura çekiminin yapılacağı tarihi ve şehri resmen duyurdu. Milyonlarca başvurunun yapıldığı dev projede kura maratonu deprem bölgesinden başlıyor. Peki, Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte hak sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaş için TOKİ Adıyaman kura sonuçları ve canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler:

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ BUGÜN! Adıyaman 6620 konut TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
  • ABONE OL

TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için kura takvimi netleşti. Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada yaklaşık 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun bulunduğu projede, ilk hak sahiplerinin Adıyaman'da belirleneceğini müjdeledi. Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Tut, Kahta, Gölbaşı, Samsat ilçelerinde yapılacak 6620 konut için heyecan dorukta. 29 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle Adıyaman kura çekimi sonuçları takip edilecek:

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Bakan Murat Kurum'un açıklaması ve TOKİ resmi verilerine göre Adıyaman kura detayları şu şekildedir:

Detay Bilgi
Kura Tarihi 29 Aralık 2025 Pazartesi (Bugün)
Başlangıç Saati 11:00
Yer Yenimahalle Kapalı Spor Salonu / ADIYAMAN
Konut Sayısı Toplam 6.620 Konut

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Adıyaman kura çekilişi, noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu heyecanı anlık olarak takip etmek için TOKİ Youtube hesabını kontrol ediyor. Önceki çekilişlerin buradan yayımlanması sebebiyle yeniden bu ekranlarda takip edileceği öngörülüyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADIYAMAN'IN HANGİ İLÇELERİNDE KONUT YAPILACAK?

Projeye göre Adıyaman genelinde konutların dağılımı şu şekildedir:

Merkez: 5.000 Konut

Kahta: 700 Konut

Besni: 300 Konut

Gerger: 250 Konut

Gölbaşı: 200 Konut

Çelikhan: 100 Konut

Tut: 50 Konut

Samsat: 20 Konut

KONTENJANLAR VE BAŞVURU DETAYLARI

TOKİ kura çekiminde belirli kesimlere özel kontenjanlar ayrılmıştır:

Şehit Aileleri ve Gaziler: %5

Engelliler: %5

Emekliler: %20

Gençler (18-30 Yaş): %20

Diğer Alıcılar: %40

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Çekilişler yapıldıkça isim listeleri anlık olarak canlı yayında duyurulması bekleniyor. Kesinleşmiş asil ve yedek listeleri ise akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sitesinde veya e-devlette yayımlanması beklenenler arasında.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ BUGÜN! Adıyaman 6620 konut TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz