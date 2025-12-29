TOKİ Adıyaman kura sonuçları açıklanıyor! 29 Aralık 2025 TOKİ kura çekimi sonucu nereden öğrenilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde beklenen an geldi ve ilk kuralar deprem bölgesinden, Adıyaman'dan çekilmeye başlandı. Toplamda 6 bin 620 konutun hak sahibini bulacağı dev çekilişte; şehit yakınları, engelliler, emekliler ve genç kategorilerinde başvurusu onaylanan binlerce vatandaş isimlerinin okunmasını bekliyor. 29 Aralık Pazartesi günü saat 11:00 itibarıyla başlayan kura çekimi noter onaylı olarak gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura Adıyaman! 29 Aralık saat 11.00'de başlayan kuralar TOKİ Youtube hesabı üzerinden canlı izlendi:
Kura çekimi şu an devam ettiği için nihai asil ve yedek isim listesi henüz tam olarak yayınlanmadı. Ancak süreç şu şekilde işliyor:
Anlık Takip: Çekilişi yapılan her kategorideki isimler anlık olarak TOKİ YouTube canlı yayını üzerinden okunuyor.
Akşam Saatlerinde Liste: Kura çekiminin tamamen sona ermesinin ardından genellikle kesinleşmiş tam isim listesi akşam saatlerinde sistem üzerinden erişime açılıyor.
Kura süreci tamamlandığında hak sahibi olup olmadığınızı şu iki kanal üzerinden kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı
TOKİ Resmi Web Sitesi
Projeye göre Adıyaman genelinde konutların dağılımı şu şekildedir:
Merkez: 5.000 Konut
Kahta: 700 Konut
Besni: 300 Konut
Gerger: 250 Konut
Gölbaşı: 200 Konut
Çelikhan: 100 Konut
Tut: 50 Konut
Samsat: 20 Konut