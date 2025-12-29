Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Adıyaman kura sonuçları açıklanıyor! 29 Aralık 2025 TOKİ kura çekimi sonucu nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:39

TOKİ Adıyaman kura sonuçları açıklanıyor! 29 Aralık 2025 TOKİ kura çekimi sonucu nereden öğrenilir?

"Yüzyılın Konut Projesi"nde ilk kura heyecanı Adıyaman’da başladı! 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adıyaman merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 6 bin 620 konut için hak sahipleri bugün (29 Aralık Pazartesi) belirleniyor. Saat 11:00’de Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda başlayan çekilişler ile asil ve yedek isim listesi takip ediliyor. Peki, Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır? İşte, TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı.

TOKİ Adıyaman kura sonuçları açıklanıyor! 29 Aralık 2025 TOKİ kura çekimi sonucu nereden öğrenilir?
  • ABONE OL

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde beklenen an geldi ve ilk kuralar deprem bölgesinden, Adıyaman'dan çekilmeye başlandı. Toplamda 6 bin 620 konutun hak sahibini bulacağı dev çekilişte; şehit yakınları, engelliler, emekliler ve genç kategorilerinde başvurusu onaylanan binlerce vatandaş isimlerinin okunmasını bekliyor. 29 Aralık Pazartesi günü saat 11:00 itibarıyla başlayan kura çekimi noter onaylı olarak gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ TAKİP EDİLDİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura Adıyaman! 29 Aralık saat 11.00'de başlayan kuralar TOKİ Youtube hesabı üzerinden canlı izlendi:

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi şu an devam ettiği için nihai asil ve yedek isim listesi henüz tam olarak yayınlanmadı. Ancak süreç şu şekilde işliyor:

Anlık Takip: Çekilişi yapılan her kategorideki isimler anlık olarak TOKİ YouTube canlı yayını üzerinden okunuyor.

Akşam Saatlerinde Liste: Kura çekiminin tamamen sona ermesinin ardından genellikle kesinleşmiş tam isim listesi akşam saatlerinde sistem üzerinden erişime açılıyor.

ADIYAMAN TOKİ ASİL VE YEDEK LİSTE SORGULAMA (E-DEVLET)

Kura süreci tamamlandığında hak sahibi olup olmadığınızı şu iki kanal üzerinden kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı

TOKİ Resmi Web Sitesi

ADIYAMAN'IN HANGİ İLÇELERİNDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Projeye göre Adıyaman genelinde konutların dağılımı şu şekildedir:

Merkez: 5.000 Konut

Kahta: 700 Konut

Besni: 300 Konut

Gerger: 250 Konut

Gölbaşı: 200 Konut

Çelikhan: 100 Konut

Tut: 50 Konut

Samsat: 20 Konut

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ Adıyaman kura sonuçları açıklanıyor! 29 Aralık 2025 TOKİ kura çekimi sonucu nereden öğrenilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz