TOKİ ADIYAMAN KURASI CANLI İZLE: 6620 konut! Adıyaman TOKİ kura çekimi saat kaçta ve nerede?

TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için kura takvimi netleşti. Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada yaklaşık 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun bulunduğu projede, ilk hak sahiplerinin Adıyaman'da belirleneceğini müjdeledi. Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Tut, Kahta, Gölbaşı, Samsat ilçelerinde yapılacak 6620 konut için heyecan dorukta. 29 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle Adıyaman kura çekimi sonuçları takip edilecek:
Bakan Murat Kurum'un açıklaması ve TOKİ resmi verilerine göre Adıyaman kura detayları şu şekildedir:
|Detay
|Bilgi
|Kura Tarihi
|29 Aralık 2025 Pazartesi (Bugün)
|Başlangıç Saati
|11:00
|Yer
|Yenimahalle Kapalı Spor Salonu / ADIYAMAN
|Konut Sayısı
|Toplam 6.620 Konut
Adıyaman kura çekilişi, noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu heyecanı anlık olarak takip etmek için TOKİ Youtube hesabını kontrol ediyor. Önceki çekilişlerin buradan yayımlanması sebebiyle yeniden bu ekranlarda takip edileceği öngörülüyor.
Projeye göre Adıyaman genelinde konutların dağılımı şu şekildedir:
Merkez: 5.000 Konut
Kahta: 700 Konut
Besni: 300 Konut
Gerger: 250 Konut
Gölbaşı: 200 Konut
Çelikhan: 100 Konut
Tut: 50 Konut
Samsat: 20 Konut
TOKİ kura çekiminde belirli kesimlere özel kontenjanlar ayrılmıştır:
Şehit Aileleri ve Gaziler: %5
Engelliler: %5
Emekliler: %20
Gençler (18-30 Yaş): %20
Diğer Alıcılar: %40
Çekilişler yapıldıkça isim listeleri anlık olarak canlı yayında duyurulması bekleniyor. Kesinleşmiş asil ve yedek listeleri ise akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sitesinde veya e-devlette yayımlanması beklenenler arasında.