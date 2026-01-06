TOKİ AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Ağrı TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Bugün 6 Ocak Salı; Ağrı'da TOKİ kura çekilişi günü! 2026 TOKİ Ağrı kura saati ve canlı yayın izleme platformu binlerce başvuru sahibi tarafından merak ediliyor. Canlı yayında gerçekleştirilecek kura töreniyle hak sahipleri belli olurken, kura sonuçlarına dair detaylar da canlı yayın üzerinden takip edilebilecek.
6 Ocak 2026 Ağrı TOKİ kura çekilişi saat 13:00'te Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.
500 Bin Sosyal Konut Kura Çekilişi kapsamında Ağrı Kura çekilişi bugün Youtube'da canlı olarak takip edilecek.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.