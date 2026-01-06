Haberler Yaşam Haberleri TOKİ AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Ağrı TOKİ kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanır?
Giriş Tarihi: 6.01.2026 11:42

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Ağrı TOKİ kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanır?

TOKİ Ağrı kura çekilişi heyecanı bugün, 6 Ocak Salı günü yaşanıyor! 2026 Ağrı TOKİ kura tarihi olarak belirlenen bu günde, çekilişin saat kaçta yapılacağı ve canlı nasıl izleneceği merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyenler için kura sonuçları canlı yayınla takip edilebilecek. Peki, Ağrı TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Ağrı TOKİ kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanır?
  • ABONE OL

Bugün 6 Ocak Salı; Ağrı'da TOKİ kura çekilişi günü! 2026 TOKİ Ağrı kura saati ve canlı yayın izleme platformu binlerce başvuru sahibi tarafından merak ediliyor. Canlı yayında gerçekleştirilecek kura töreniyle hak sahipleri belli olurken, kura sonuçlarına dair detaylar da canlı yayın üzerinden takip edilebilecek.

AĞRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Ocak 2026 Ağrı TOKİ kura çekilişi saat 13:00'te Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİŞİ CANLI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

500 Bin Sosyal Konut Kura Çekilişi kapsamında Ağrı Kura çekilişi bugün Youtube'da canlı olarak takip edilecek.

AĞRI TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AĞRI'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
  • e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

  • 7 Ocak Batman - Iğdır
  • 8 Ocak Bitlis - Kars
  • 9 Ocak Muş - Ardahan
  • 10 Ocak Antalya - Bingöl
  • 11 Ocak Artvin - Tunceli
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Ağrı TOKİ kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz