TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ: Ağrı TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Kura Çekilişi kapsamında Ağrı ili için yapılan kura çekimi bugün canlı yayında gerçekleştirildi. YouTube üzerinden takip edilen çekiliş sonrası, Ağrı TOKİ kura sonuçları ile asil ve yedek hak sahipleri netleşti. Başvuru yapan vatandaşlar, isim listesine nasıl ulaşılacağını merak ediyor.

AĞRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI!

6 Ocak 2026 Ağrı TOKİ kura çekilişi saat 13:00'te Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.