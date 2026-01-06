Haberler Yaşam Haberleri TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ: Ağrı TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ: Ağrı TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ Ağrı kura çekilişi bugün tamamlandı. YouTube üzerinden canlı yayınlanan kura töreninin ardından, ev sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek isimler belli oldu. Ağrı TOKİ kura sonuçlarına ilişkin isim listesi sorgulama ekranı, başvuru sahipleri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Ağrı TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Kura Çekilişi kapsamında Ağrı ili için yapılan kura çekimi bugün canlı yayında gerçekleştirildi. YouTube üzerinden takip edilen çekiliş sonrası, Ağrı TOKİ kura sonuçları ile asil ve yedek hak sahipleri netleşti. Başvuru yapan vatandaşlar, isim listesine nasıl ulaşılacağını merak ediyor.

AĞRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI!

6 Ocak 2026 Ağrı TOKİ kura çekilişi saat 13:00'te Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİŞİ CANLI TAKİP EDİLDİ!

500 Bin Sosyal Konut Kura Çekilişi kapsamında Ağrı Kura çekilişi bugün Youtube'da canlı olarak takip edildi.

AĞRI'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

AĞRI TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

  • e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

  • 7 Ocak Batman - Iğdır
  • 8 Ocak Bitlis - Kars
  • 9 Ocak Muş - Ardahan
  • 10 Ocak Antalya - Bingöl
  • 11 Ocak Artvin - Tunceli

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak.

