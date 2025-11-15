TOKİ AYLIK ÖDEME PLANI VE TAKSİT SAYISI: TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri ne zaman, aylık ödeme ve peşinat ne kadar?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut için ödeme detayları belli olmaya başladı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ'nin belirlediği peşinat oranlarını, taksit seçeneklerini ve aylık ödeme tutarlarını araştırıyor. Gözler, kurumun resmi açıklamalarında. Peki, TOKİ peşinat ne kadar, kaç taksit yapıyor, aylık ödeme ne kadar?

TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR?

TOKİ konutları ödeme olanı, projeye başvuruların başlamasıyla gündeme geldi. Bilindiği gibi TOKİ 500 bin konut taksitleri İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Ayrıca konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.