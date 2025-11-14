TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ! TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanların TOKİ başvuruları ne zaman? Tarihler belli oldu!

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konut için başvurular başladı. 10 Kasım 2025'ten itibaren başlayan süreçte T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvuru günleri uygulanıyor. 0, 2, 4, 6, 8 ile biten numaralara hangi günlerde başvuru yapılabileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, TCKN'nin son rakamı 0,2,4,6,8 olanların TOKİ başvuruları ne zaman? İşte, TC kimlik numarasına göre TOKİ başvuru günleri...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut kampanyası için beklenen gün geldi.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden ya da Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası yetkili şubeleri aracılığıyla yapılacak.
Paylaşılan görüntülerde başvuruların yetkili banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılacağı belirtildi. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri olarak belirlendi.
TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ
Yoğunluğu önlemek için başvurular, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ilk 5 gün alınacak. Banka şubelerinden yapılan başvurularda ise kimlik sınırlaması uygulanmayacak.
TC kimlik numarasının son rakamı;
''0'' olanlar 10 Kasım 2025 tarihinde
''2'' olanlar 11 Kasım 2025 tarihinde
''4'' olanlar 12 Kasım 2025 tarihinde
''6'' olanlar 13 Kasım 2025 tarihinde
''8'' olanlar 14 Kasım 2025 tarihinde başvuru yapabilecek.
Uygulama 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona erecek. Ardından başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak. Başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.
TOKİ başvuru ücreti 5 bin TL olup, sistemin verdiği IBAN'a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.
e-Devlet kanalıyla yapılacak başvurularda; Banka tarafından SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış olan hesaba, başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.
E-devlet başvuru ekranında yazan bilgiler şu şekilde:
Ekrandaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 5000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.
Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden üçüncü iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmaz iseniz başvurunuz geçersiz olacaktır.
TOKİ'ye bir hane adına bir kişi başvurabilecek. Birden fazla başvuru olması halinde başvurular geçersiz sayılacak.
Diğer şartlar ise şu şekilde olacak;
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. Yani depremzede olup başka bir kente göç edenler ve emekliler dilerse memleketindeki projelere başvuru yapabilecek.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlar kuraya katılamayacak. Sadece Türkiye'de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilecek.
Daha önce TOKİ'den ev alanlar başvuru yapamayacak. Evi satmış olsa dahi geçmişte TOKİ'den alım yapması kuraya girmesini engelliyor. TOKİ'nin geçmiş dönem sosyal konut projelerinden asil/yedek hak sahibi olanlar da kendileri ve eşleri adına başvuru yapamıyor.