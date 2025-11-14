TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ! TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanların TOKİ başvuruları ne zaman? Tarihler belli oldu!

İKAMET ŞARTI ARANIYOR

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. Yani depremzede olup başka bir kente göç edenler ve emekliler dilerse memleketindeki projelere başvuru yapabilecek.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar kuraya katılamayacak. Sadece Türkiye'de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilecek.

Daha önce TOKİ'den ev alanlar başvuru yapamayacak. Evi satmış olsa dahi geçmişte TOKİ'den alım yapması kuraya girmesini engelliyor. TOKİ'nin geçmiş dönem sosyal konut projelerinden asil/yedek hak sahibi olanlar da kendileri ve eşleri adına başvuru yapamıyor.