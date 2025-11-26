Haberler Yaşam Haberleri TOKİ BAŞVURU KOŞULLARI: TOKİ'ye kimler başvurabilir, ailen üzerine ev, arsa varsa başvuru yapamaz mısın?
Giriş Tarihi: 26.11.2025 08:25

TOKİ BAŞVURU KOŞULLARI: TOKİ'ye kimler başvurabilir, ailen üzerine ev, arsa varsa başvuru yapamaz mısın?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut girişimi olan “Ev Sahibi Türkiye” kapsamında, 81 ilde 1+1 ve 2+1 daireler, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle satışa sunuluyor. Projede engelliler, gençler (18-30 yaş), emekliler, çok çocuklu aileler ile şehit yakınları ve gaziler için özel kontenjanlar ayrıldı. Katılımcılar, “Aynı aileden birden fazla başvuru yapılabilir mi?”, “Babamın tapusu varsa başvuru engel mi olur?” veya “Üzerimde arsa tapusu varsa başvurabilir miyim?” gibi sorularla ilgileniyor. İşte 2025 TOKİ sosyal konut başvuru koşulları…

TOKİ BAŞVURU KOŞULLARI: TOKİ’ye kimler başvurabilir, ailen üzerine ev, arsa varsa başvuru yapamaz mısın?

TOKİ başvuru şartları, sosyal konut projesinden yararlanmak isteyenler için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yüzyılın Konut Hamlesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Devlet veya banka şubeleri üzerinden Aralık ayının ortasına kadar yapabilecek. "Genç başvuru kategorisine kimler giriyor?", "İkamet zorunluluğu var mı?" ve "Gelir kriteri nedir?" gibi sorular, resmi duyurularla açıklığa kavuşuyor. İşte 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili tüm detaylar…

TOKİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR!

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 10 Kasım itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınmaya başladı. Kademeli günlerin ardından genel başvuruya açılan projede e-devlet üzerinden alınan başvurular 18 Aralık, banka şubeleri aracılığı ile alınan başvurular 19 Aralık itibarıyla son bulacak. Başvuru bedeli 5000 TL olarak alınıyor.

TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

500 bin sosyal konut projesi kapsamında 18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

Bu genel şartın kapsamında ikamet şartı, genç kategorisi başvuru koşulları da ayrı ayrı takip ediliyor. İşte, sıkça sorulan sorular:

AYNI EVDEN 2 KİŞİ TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Farklı aile bireyleri (dede, 18 yaş üstü çocuk) projeye ayrı ayrı başvuruda bulunabilirken eşler arasından 1 kişinin başvurusu kabul edilecek.

18-30 YAŞ GENÇ BAŞVURUSU KİMLERİ KAPSIYOR?

10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek. 18-30 yaş aralığında başvuru yapacak vatandaşlar (kategori fark etmeksizin) öncelikli olarak; "Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibari ile tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır."

ÜZERİME İŞ YERİ VEYA ARSA VAR TOKİ'YE BAŞVURABİLİR MİYİM?

Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL'yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.

PROJE GELİR ŞARTI NEDİR?

İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.

TOKİ İKAMET ŞARTLARI

İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre)

İlçe'de yapılan projeler için İlçe'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre)

Belde'de yapılan projeler için Belde'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre)

Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.

İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.

DETAYLI TOKİ BAŞVURU KOŞULLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ BAŞVURU KOŞULLARI: TOKİ'ye kimler başvurabilir, ailen üzerine ev, arsa varsa başvuru yapamaz mısın?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz