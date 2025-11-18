Haberler Yaşam Haberleri TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMALARI BEKLENİYOR! 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:12

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği o kritik tarihler kura çekilişi tarihi ile ortaya çıkıyor. Ev sahibi olma hayali kuranlar için kura çekimi takvimi bekleniyor. Başvurular devam ederken gözler şimdi hak sahibi belirleme kuralarına çevrildi. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ilk konut teslimi hangi tarihte başlayacak? İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı duyuruları:

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci yoğun bir ilgiyle 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. TOKİ tarafından titizlikle yürütülen başvurularla birlikte ev sahibi olacak şanslı isimlerin belirlenmesinde nasıl bir süreç izleneceği merak konusu. Milyonlarca başvuru sahibinin heyecanla takip ettiği TOKİ başvuru sonuçları ve kura çekimi takvimi araştırılıyor.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'nin resmi proje takvimine göre, hak sahibi belirleme kuralarının çekileceği tarihler takip ediliyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı dönemi resmi kanallar üzerinden yakından izliyor.

19 Aralık itibarıyla son bulacak başvurularda hak sahipliği belirleme kurası ile süreç başlayacak. İşte, takvim:

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29.12.2025-27.02.2026

Projelerin İhale Edilemeye Başlanması: Kasım 2025 yılı itibarıyla

Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla

Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması: Şubat 2026 itibarıyla

TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından belirlenen süreç takvimine göre Mart 2027 yılı itibarıyla ilk konutlar teslim edilmeye başlayacak.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5000 TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.

