TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMALARI BEKLENİYOR! 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak?

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci yoğun bir ilgiyle 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. TOKİ tarafından titizlikle yürütülen başvurularla birlikte ev sahibi olacak şanslı isimlerin belirlenmesinde nasıl bir süreç izleneceği merak konusu. Milyonlarca başvuru sahibinin heyecanla takip ettiği TOKİ başvuru sonuçları ve kura çekimi takvimi araştırılıyor.