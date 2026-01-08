Haberler Yaşam Haberleri TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ: TOKİ 5 Bin TL başvuru ücreti iadesi ne zaman, hangi bankaya yapılacak?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 07:53

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ: TOKİ 5 Bin TL başvuru ücreti iadesi ne zaman, hangi bankaya yapılacak?

TOKİ’nin yürüttüğü konut projeleri kapsamında başvuru yapan ancak hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırılan başvuru ücretinin iade sürecine odaklandı. 5 bin TL’lik başvuru bedelinin hangi tarihte ve hangi banka üzerinden geri ödeneceği merak edilirken, gözler TOKİ’den yapılacak resmi açıklamalara çevrildi; TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ konut projelerine yoğun ilgi gösteren başvuru sahipleri, kura sonuçlarının ardından başvuru ücreti iadesine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Hak kazanamayan adaylar için 5 bin TL'lik başvuru bedelinin iade takvimi ve ödemelerin yapılacağı banka gündeme gelirken, süreçle ilgili bilgiler yakından takip ediliyor; TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi hangi bankaya yapılacak, ne zaman hesaplara geçecek?

İADE ŞARTLARI VE KİMLERE İADE YAPILIR?

Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir. Gelir sınırını aşma, ikamet şartını taşımama, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunması gibi nedenlerle başvurusu geçersiz sayılanlar da başvuru ücretini iade alabilir.

TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ İADE EDİLİYOR MU?

TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde başvuru ücreti, bir ön kayıt bedeli olarak alınır ve hak sahipliği belirlendikten sonra iade süreci başlar.

TOKİ 5000 LİRA (5 BİN TL) BAŞVURU PARASI NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.

