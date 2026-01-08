TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ: TOKİ 5 Bin TL başvuru ücreti iadesi ne zaman, hangi bankaya yapılacak?

TOKİ konut projelerine yoğun ilgi gösteren başvuru sahipleri, kura sonuçlarının ardından başvuru ücreti iadesine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Hak kazanamayan adaylar için 5 bin TL'lik başvuru bedelinin iade takvimi ve ödemelerin yapılacağı banka gündeme gelirken, süreçle ilgili bilgiler yakından takip ediliyor; TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi hangi bankaya yapılacak, ne zaman hesaplara geçecek?

İADE ŞARTLARI VE KİMLERE İADE YAPILIR?

Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir. Gelir sınırını aşma, ikamet şartını taşımama, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunması gibi nedenlerle başvurusu geçersiz sayılanlar da başvuru ücretini iade alabilir.