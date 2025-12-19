Haberler Yaşam Haberleri TOKİ başvuruları bitti mi, ne zaman son, bugün mü? İşte, TOKİ 500 bin konut son başvuru tarihi!
Giriş Tarihi: 19.12.2025 22:41

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru süreci, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruların sona erip ermediği, son başvuru tarihi ve kura takvimi en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman bitecek, kura tarihleri belli oldu mu?

Dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde gözler başvuru ve kura takvimine çevrildi. Başvuru sürecinin devam edip etmediği ve son başvuru tarihi araştırılırken, kura çekiminin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki, TOKİ başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek?

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

TOKİ KURA TARİHLERİ

İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. İsim listesi ile hak sahibi belirleme kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

Kura sonucuna göre ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.

TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

TOKİ konutları Mart 2027 yılı itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

