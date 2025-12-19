TOKİ başvuruları bitti mi, ne zaman son, bugün mü? İşte, TOKİ 500 bin konut son başvuru tarihi!

Dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde gözler başvuru ve kura takvimine çevrildi. Başvuru sürecinin devam edip etmediği ve son başvuru tarihi araştırılırken, kura çekiminin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki, TOKİ başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek?

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.