TOKİ BATMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ Batman kura çekimi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden sürüyor. Sosyal konut kuralarında bu kez Batman için süreç başlıyor.Batman TOKİ kura çekimi, 7 Ocak Çarşamba günü Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından, Batman'da konut alma hakkı kazanan asil ve yedek adayların isim listeleri kamuoyuyla paylaşılacak.TOKİ Batman kura çekimi, canlı yayın üzerinden de takip edilebilecek.