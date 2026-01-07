Haberler Yaşam Haberleri TOKİ BATMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ Batman kura çekimi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 7.01.2026 13:16

Batman TOKİ kura çekilişi sonuçları, başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında için yapılacak kura, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve asil-yedek hak sahipleri belirlenecek. 3 bin 810 konut için kura çekimi beklenmeye başlandı. Peki TOKİ Batman kura sonuçları nasıl sorgulanır, canlı yayın nereden izlenir? İşte hak sahibi adaylarının merak ettiği tüm detaylar…

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden sürüyor. Sosyal konut kuralarında bu kez Batman için süreç başlıyor.Batman TOKİ kura çekimi, 7 Ocak Çarşamba günü Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından, Batman'da konut alma hakkı kazanan asil ve yedek adayların isim listeleri kamuoyuyla paylaşılacak.TOKİ Batman kura çekimi, canlı yayın üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ BATMAN KURASI NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin konut Batman kuraları 7 Ocak Çarşamba günü Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda saat 13.00'da gerçekleşecek.

BATMAN HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

Batman Merkez: 2.300 konut
Beşiri: 100 konut
Gercüş: 110 konut
Hasankeyf: 200 konut
Kozluk: 1.000 konut
Sason: 100 konut

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ BATMAN CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE EKRANI

