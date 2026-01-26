TOKİ BURSA KURA TAKVİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Bursa kurası ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

BURSA TOKİ KONUT FİYATLARI

Bursa'da TOKİ sosyal konut projelerinde, alıcılar %10 peşinat ödeyerek uzun vadeli ödeme avantajından yararlanabiliyor. Kalan tutar 240 ay (20 yıl) taksitlendirilerek ödeniyor.

1+1, 55 m² konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, peşinat 180 bin TL. 240 ay vade ile aylık taksit 6 bin 750 TL olarak belirlenmiş.

2+1, 65 m² konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL, peşinat 220 bin TL. 240 ay vade ile aylık taksit 8 bin 250 TL.

2+1, 80 m² konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL, peşinat 265 bin TL. 240 ay vade ile aylık taksit 9 bin 938 TL.