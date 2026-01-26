TOKİ BURSA KURA TAKVİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Bursa kurası ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Bursa'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak kura çekimi, yoğun başvuru sayısıyla dikkat çekiyor. Adaylar, hangi tarihte çekilişin gerçekleştirileceğini merak ederken, TOKİ'den gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Bursa kurasına dair güncel bilgiler, kamuoyuyla paylaşıldığında başvuru sahipleri kura sürecini net olarak öğrenebilecek.
TOKİ BURSA KURASI NE ZAMAN?
Bursa'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak kura çekimi 11 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Çekiliş noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar kısa süre sonra e‑Devlet ve TOKİ resmi kanallarından duyurulacak.
BURSA İNŞAATLARI HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Bursa'da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
BURSA MERKEZ (KARACABEY, GÜRSU, KESTEL, NİLÜFER) 7550
BÜYÜKORHAN 100
GEMLİK 3000
HARMANCIK 100
İNEGÖL 4000
İZNİK 250
KELES 100
MUDANYA 300
MUSTAFAKEMALPAŞA 750
ORHANELİ 175
ORHANGAZİ 400
YENİŞEHİR 500
BURSA TOKİ KONUT FİYATLARI
Bursa'da TOKİ sosyal konut projelerinde, alıcılar %10 peşinat ödeyerek uzun vadeli ödeme avantajından yararlanabiliyor. Kalan tutar 240 ay (20 yıl) taksitlendirilerek ödeniyor.
1+1, 55 m² konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, peşinat 180 bin TL. 240 ay vade ile aylık taksit 6 bin 750 TL olarak belirlenmiş.
2+1, 65 m² konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL, peşinat 220 bin TL. 240 ay vade ile aylık taksit 8 bin 250 TL.
2+1, 80 m² konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL, peşinat 265 bin TL. 240 ay vade ile aylık taksit 9 bin 938 TL.