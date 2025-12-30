TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? Hakkari 1557 konut kura sonuçları canlı izle

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Adıyaman'da başlayan kura süreci, Hakkari ve Şırnak ile devam ediyor. TOKİ Hakkari kura çekiminin tarihi ve saati netleşirken, süreçle ilgili beklenen açıklamalar da peş peşe geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi üzerinden başvurusu kabul edilen ve reddedilen aday listelerini yayımladı.Bu gelişmeyle birlikte Hakkari Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'da yapılacak 1.557 konut için kuraya katılma hakkı kazanan isimler belli oldu.İşte Hakkari kura çekimi detayları...
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut adımlarından biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilk hafta kura programı netleşti. Hak sahiplerini belirleyen çekilişler, 29 Aralık'ta Adıyaman ile start aldı.
Bu kapsamda TOKİ Hakkari kura çekimi, 30 Aralık 2025 Salı günü yapılacak. Hakkari Merkez Spor Salonu'nda düzenlenecek kura, saat 11.00'de başlayacak.
TOKİ, Hakkari'nin Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde toplam 1557 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 600
Merkez Durankaya 27
Çukurca 100
Derecik 80
Şemdinli 200
Yüksekova 450
Yüksekova Büyükçiftlik 50
Yüksekova Esendere 50
Hakkari kura çekilişi, noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu heyecanı anlık olarak takip etmek için TOKİ Youtube hesabını kontrol ediyor. Önceki çekilişlerin buradan yayımlanması sebebiyle yeniden bu ekranlarda takip edileceği öngörülüyor.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN