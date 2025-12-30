Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? Hakkari 1557 konut kura sonuçları canlı izle
Giriş Tarihi: 30.12.2025 07:57

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut programında kura heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı takvim doğrultusunda kura çekimleri deprem bölgesinden başlayarak sürdürülüyor. Yoğun başvurunun olduğu projede, bu kez gözler Hakkari’de yapılacak kura organizasyonuna çevrildi.Bu kapsamda TOKİ Hakkari kura çekimi, saat 11.00’de Hakkari Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.Peki TOKİ Hakkari kura sonuçları nasıl sorgulanır, çekiliş canlı olarak nereden izlenir? İşte hak sahibi olmayı bekleyen adayların merak ettiği tüm ayrıntılar…

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Adıyaman'da başlayan kura süreci, Hakkari ve Şırnak ile devam ediyor. TOKİ Hakkari kura çekiminin tarihi ve saati netleşirken, süreçle ilgili beklenen açıklamalar da peş peşe geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi üzerinden başvurusu kabul edilen ve reddedilen aday listelerini yayımladı.Bu gelişmeyle birlikte Hakkari Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'da yapılacak 1.557 konut için kuraya katılma hakkı kazanan isimler belli oldu.İşte Hakkari kura çekimi detayları...

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut adımlarından biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilk hafta kura programı netleşti. Hak sahiplerini belirleyen çekilişler, 29 Aralık'ta Adıyaman ile start aldı.

Bu kapsamda TOKİ Hakkari kura çekimi, 30 Aralık 2025 Salı günü yapılacak. Hakkari Merkez Spor Salonu'nda düzenlenecek kura, saat 11.00'de başlayacak.

HAKKARİ'NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Hakkari'nin Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde toplam 1557 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;

Merkez 600

Merkez Durankaya 27

Çukurca 100

Derecik 80

Şemdinli 200

Yüksekova 450

Yüksekova Büyükçiftlik 50

Yüksekova Esendere 50

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Hakkari kura çekilişi, noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu heyecanı anlık olarak takip etmek için TOKİ Youtube hesabını kontrol ediyor. Önceki çekilişlerin buradan yayımlanması sebebiyle yeniden bu ekranlarda takip edileceği öngörülüyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

