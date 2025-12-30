Haberler Yaşam Haberleri TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKİ Hakkari kura çekimi tarihi değişti!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 15:18

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKİ Hakkari kura çekimi tarihi değişti!

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut programında kura heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı takvim doğrultusunda kura çekimleri deprem bölgesinden başlayarak sürdürülüyor. Yoğun başvurunun olduğu projede, bu kez gözler Hakkari’de yapılacak kura organizasyonuna çevrildi.Bu kapsamda TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki TOKİ Hakkari kura sonuçları nereden sorgulanacak? İşte hak sahibi olmayı bekleyen adayların merak ettiği tüm ayrıntılar…

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKİ Hakkari kura çekimi tarihi değişti!
  • ABONE OL

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Adıyaman'da başlayan kura süreci, Hakkari ve Şırnak ile devam ediyor. TOKİ Hakkari kura çekiminin tarihi ve saati değişirken süreçle ilgili beklenen açıklamalar da peş peşe geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi üzerinden başvurusu kabul edilen ve reddedilen aday listelerini yayımladı.Bu gelişmeyle birlikte Hakkari Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'da yapılacak 1.557 konut için kuraya katılma hakkı kazanan isimler henüz belli olmadı.İşte Hakkari kura çekimi detayları...

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut adımlarından biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilk hafta kura programı netleşti. Hak sahiplerini belirleyen çekilişler, 29 Aralık'ta Adıyaman ile start aldı.

Bu kapsamda TOKİ Hakkari kura çekiminin hava Muhalefeti nedeniyle 31.12.2025 Saat:14:00'te T.C. Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu'nda yapılacağı bildirildi.

HAKKARİ'NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Hakkari'nin Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde toplam 1557 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;

Merkez 600

Merkez Durankaya 27

Çukurca 100

Derecik 80

Şemdinli 200

Yüksekova 450

Yüksekova Büyükçiftlik 50

Yüksekova Esendere 50

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKİ Hakkari kura çekimi tarihi değişti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz