TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKİ Hakkari kura çekimi tarihi değişti!

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Adıyaman'da başlayan kura süreci, Hakkari ve Şırnak ile devam ediyor. TOKİ Hakkari kura çekiminin tarihi ve saati değişirken süreçle ilgili beklenen açıklamalar da peş peşe geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi üzerinden başvurusu kabul edilen ve reddedilen aday listelerini yayımladı.Bu gelişmeyle birlikte Hakkari Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'da yapılacak 1.557 konut için kuraya katılma hakkı kazanan isimler henüz belli olmadı.İşte Hakkari kura çekimi detayları...