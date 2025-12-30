TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKİ Hakkari kura çekimi tarihi değişti!

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Adıyaman'da başlayan kura süreci, Hakkari ve Şırnak ile devam ediyor. TOKİ Hakkari kura çekiminin tarihi ve saati değişirken süreçle ilgili beklenen açıklamalar da peş peşe geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi üzerinden başvurusu kabul edilen ve reddedilen aday listelerini yayımladı.Bu gelişmeyle birlikte Hakkari Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'da yapılacak 1.557 konut için kuraya katılma hakkı kazanan isimler henüz belli olmadı.İşte Hakkari kura çekimi detayları...
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut adımlarından biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilk hafta kura programı netleşti. Hak sahiplerini belirleyen çekilişler, 29 Aralık'ta Adıyaman ile start aldı.
Bu kapsamda TOKİ Hakkari kura çekiminin hava Muhalefeti nedeniyle 31.12.2025 Saat:14:00'te T.C. Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu'nda yapılacağı bildirildi.
TOKİ, Hakkari'nin Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde toplam 1557 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 600
Merkez Durankaya 27
Çukurca 100
Derecik 80
Şemdinli 200
Yüksekova 450
Yüksekova Büyükçiftlik 50
Yüksekova Esendere 50
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.