TOKİ IĞDIR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ Iğdır kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Giriş Tarihi: 7.01.2026 08:21

Iğdır TOKİ kura çekilişi sonuçları, başvuru yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Iğdır için gerçekleştirilecek kura, noter huzurunda yapılacak ve asil ile yedek hak sahipleri belirlenecek. 1.200 konut için yapılması planlanan çekiliş öncesinde heyecan arttı.Peki Iğdır TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır, canlı yayın nereden izlenir? İşte hak sahibi adaylarının merak ettiği tüm ayrıntılar…

TOKİ'nin yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri aralıksız devam ediyor. Sosyal konut çekilişlerinde bu kez Iğdır için süreç başlıyor.Iğdır TOKİ kura çekimi, 7 Ocak saat 11.00'de Iğdır Kültür Konferans Salonu'nda yapılacak.. Kura tamamlandıktan sonra, konut almaya hak kazanan asil ve yedek adayların listeleri kamuoyuyla paylaşılacak.TOKİ Iğdır kura çekimi, canlı yayın aracılığıyla da izlenebilecek.

TOKİ IĞDIR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Iğdır kura çekiliş töreni bugün saat 11.00'de Iğdır Kültür Konferans Salonu'nda yapılacak. TOKİ kura çekimi YouTube üzerinden canlı olarak takip edilecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

7 Ocak Batman - Iğdır

8 Ocak Bitlis - Kars

9 Ocak Muş - Ardahan

10 Ocak Antalya - Bingöl

11 Ocak Artvin - Tunceli

