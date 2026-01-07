TOKİ IĞDIR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ Iğdır kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ'nin yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri aralıksız devam ediyor. Sosyal konut çekilişlerinde bu kez Iğdır için süreç başlıyor.Iğdır TOKİ kura çekimi, 7 Ocak saat 11.00'de Iğdır Kültür Konferans Salonu'nda yapılacak.. Kura tamamlandıktan sonra, konut almaya hak kazanan asil ve yedek adayların listeleri kamuoyuyla paylaşılacak.TOKİ Iğdır kura çekimi, canlı yayın aracılığıyla da izlenebilecek.
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.