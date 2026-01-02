Haberler Yaşam Haberleri TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2026: İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, megakent için tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 2.01.2026 14:41

Türkiye genelinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürerken, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi megakentte başvuru yapan binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bazı illerde kuraların tamamlanmasının ardından gözler İstanbul için açıklanacak takvime çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ'nin sosyal konut projesinde kura süreci ilerlerken, megakentte başvuru yapan binlerce kişi TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. Diğer illerde yapılan çekimlerin ardından İstanbul takvimi merak konusu oldu. Megakentte kuraların hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

18 Şubat: Kırklareli

TOKİ İSTANBUL KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul'da kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda ve sıralamasına göre devam edecek.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,

65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL,

80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.

İSTANBUL ÖDEME PLANI

İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL,

65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL,

80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.

