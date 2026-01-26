TOKİ KOCAELİ KURA TAKVİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Kocaeli kurası ne zaman, tarih belli oldu mu?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ülke genelinde kura çekimleri sürerken, güncellenen takvimle birlikte Kocaeli için de beklenti arttı. Kocaeli merkez ile Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde yapılacak 10 bin 340 konut, kura ile hak sahiplerine verilecek. İlçe bazlı kontenjan dağılımı ve kura süreci yakından takip ediliyor.
TOKİ KOCAELİ PROJESİNDE 10 BİN 340 KONUT İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Kocaeli'de yapılacak projeler netleşti. Kura çekimi sonrasında kent genelinde toplam 10 bin 340 konutun inşa edilmesi planlanıyor.
KURA SONUÇLARINA ERİŞİM YOLLARI
Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçlara TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek.
KOCAELİ'DE İLÇELERE GÖRE KONUT SAYILARI
Kura kapsamında Kocaeli genelinde yapılacak 10 bin 340 konutun ilçe bazlı dağılımı şöyle belirlendi:
Kocaeli merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe): 4.800
Çayırova: 500
Derince: 90
Dilovası: 1.750
Gebze: 2.000
Körfez: 1.200