Haberler Yaşam Haberleri TOKİ KOCAELİ KURA TAKVİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Kocaeli kurası ne zaman, tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.01.2026 21:29

TOKİ KOCAELİ KURA TAKVİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Kocaeli kurası ne zaman, tarih belli oldu mu?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında il il sürdürülen kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 26–31 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan kura takvimini açıklamasıyla birlikte, Kocaeli için süreç hız kazandı. Kura sonucunda kentte toplam 10 bin 340 konutun hayata geçirilmesi planlanıyor.

TOKİ KOCAELİ KURA TAKVİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Kocaeli kurası ne zaman, tarih belli oldu mu?
  • ABONE OL

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ülke genelinde kura çekimleri sürerken, güncellenen takvimle birlikte Kocaeli için de beklenti arttı. Kocaeli merkez ile Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde yapılacak 10 bin 340 konut, kura ile hak sahiplerine verilecek. İlçe bazlı kontenjan dağılımı ve kura süreci yakından takip ediliyor.

TOKİ KOCAELİ PROJESİNDE 10 BİN 340 KONUT İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Kocaeli'de yapılacak projeler netleşti. Kura çekimi sonrasında kent genelinde toplam 10 bin 340 konutun inşa edilmesi planlanıyor.

KOCAELİ İÇİN KURA TAKVİMİ BEKLENİYOR
TOKİ Kocaeli kura çekimine ilişkin resmi tarih henüz açıklanmadı. Takvim duyurulduğunda süreçle ilgili güncel bilgiler paylaşılacak.

KURA SONUÇLARINA ERİŞİM YOLLARI
Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçlara TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek.

KOCAELİ'DE İLÇELERE GÖRE KONUT SAYILARI
Kura kapsamında Kocaeli genelinde yapılacak 10 bin 340 konutun ilçe bazlı dağılımı şöyle belirlendi:

Kocaeli merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe): 4.800

Çayırova: 500

Derince: 90

Dilovası: 1.750

Gebze: 2.000

Körfez: 1.200

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ KOCAELİ KURA TAKVİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Kocaeli kurası ne zaman, tarih belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz