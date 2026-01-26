TOKİ KOCAELİ KURA TAKVİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Kocaeli kurası ne zaman, tarih belli oldu mu?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ülke genelinde kura çekimleri sürerken, güncellenen takvimle birlikte Kocaeli için de beklenti arttı. Kocaeli merkez ile Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde yapılacak 10 bin 340 konut, kura ile hak sahiplerine verilecek. İlçe bazlı kontenjan dağılımı ve kura süreci yakından takip ediliyor.