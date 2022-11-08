TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir? Sosyal Konut TOKİ kura çekimi canlı yayın hangi kanalda?

TOKİ kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, nereden gibi sorular, sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. TOKİ kuraları canlı yayın ilk olarak 7 Kasım 2022 günü Şırnak ve Ardahan'da başladı. Peki, TOKİ kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? TOKİ kura çekimi nereden izlenir? İşte detaylar...
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı ve Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi.
Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz."
Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ KURA TARİHLERİ
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut