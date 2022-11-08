TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir? Sosyal Konut TOKİ kura çekimi canlı yayın hangi kanalda?

TOKİ kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, nereden gibi sorular, sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. TOKİ kuraları canlı yayın ilk olarak 7 Kasım 2022 günü Şırnak ve Ardahan'da başladı. Peki, TOKİ kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? TOKİ kura çekimi nereden izlenir? İşte detaylar...