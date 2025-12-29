TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025-2026: İl il açıklanıyor! TOKİ kuraları hangi ilde ne zaman çekilecek?

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Kura çıkmayanların başvuru ücreti ne zaman iade edilir? Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5000 TL'lik başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren en kısa sürece iade edilmeye başlanacak. İadeler, başvuru yapılan banka üzerinden alınabilecek.

Asil listede çıkanlar ne yapmalı? Kurada asil olarak belirlenen hak sahipleri, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama aşamasına geçecekler. Bu süreçte gerekli belgelerin teslimi ve peşinat ödemeleri gerçekleştirilecek.