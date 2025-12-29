Haberler Yaşam Haberleri TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025-2026: İl il açıklanıyor! TOKİ kuraları hangi ilde ne zaman çekilecek?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde beklenen an geldi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen "Ev Sahibi Türkiye" projesinde kura maratonu bugün resmen başlıyor. Milyonlarca adayın başvurduğu projede, ilk hak sahipleri deprem bölgesinden başlayarak belirlenecek. Peki, 2025 TOKİ kura takvimi nasıl işleyecek, hangi ilde kura çekimi ne zaman? İşte il il TOKİ kura sonuçları sorgulama hakkında merak edilenler:

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan dev projede, 81 ilde inşa edilecek konutların hak sahiplerini belirleme süreci bugün başlıyor. Bakan Murat Kurum'un duyurduğu takvime göre, Adıyaman ilk durak. TOKİ kura çekimi takvimi kapsamında aralık ve ocak ayının başında yapılacak kura illeri belli oldu. Bu adımla birlikte binlerce vatandaş ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşacak. İşte, il il TOKİ kura tarihi:

TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

29 Aralık Pazartesi: Adıyaman

30 Aralık: Şırnak ve Hakkari

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerin kura tarihleri henüz belli olmadı.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura süreci tamamlanan iller için sonuçlar iki ana kanal üzerinden bekleniyor.

e-Devlet Kapısı: Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaparak "Konut Noter Kura Sonuç Sorgulama" hizmeti üzerinden asil veya yedek listesinde olup olmadıklarını öğrenebilirler.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresinde yer alan kura sonuçları bölümünden isim listelerine erişim sağlayabilirler.

İlk kuraların yapılması ardından detaylar netleşecek.

KURA ÇEKİMLERİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak ve her ilin çekiminin TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı yayılanması bekleniyor. Bu sayede vatandaşlar, isimlerinin okunup okunmadığını anlık olarak takip edebilir.

KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ

Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:

Gençler: %20

Emekliler: %20

Engelliler: %5

Şehit Yakınları ve Gaziler: %5

Diğer Alıcılar: %50

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Kura çıkmayanların başvuru ücreti ne zaman iade edilir? Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5000 TL'lik başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren en kısa sürece iade edilmeye başlanacak. İadeler, başvuru yapılan banka üzerinden alınabilecek.

Asil listede çıkanlar ne yapmalı? Kurada asil olarak belirlenen hak sahipleri, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama aşamasına geçecekler. Bu süreçte gerekli belgelerin teslimi ve peşinat ödemeleri gerçekleştirilecek.

