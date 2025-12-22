TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, il bazında kura tarihleri belli mi?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru maratonu sona erdi, gözler kura çekimine çevrildi. 19 Aralık itibarıyla tamamlanan başvuruların ardından, milyonlarca kişi TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına odaklandı. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte detaylar…
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi süreci 29 Aralık'ta başlayacak. Yaklaşık iki ay sürecek çekilişler, 27 Şubat'ta tamamlanacak.
Kura kapsamında konutların yüzde 5'i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5'i engelli vatandaşlara, yüzde 20'si emeklilere, yüzde 10'u üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere ayrılacak. Kalan yüzde 40'lık kontenjan ise diğer başvuru sahipleri arasından belirlenecek.
Kura çekimi tamamlanan her projenin sonuçları, en kısa sürede sistemlere yüklenecek. Vatandaşlar sonuçlarını e-Devlet Üzerinden "Konut/İşyeri Başvuru Durumu Sorgulama" sekmesine girerek hak sahipliği durumunu sorgulayacak.
İl il kura takvimi TOKİ Resmi Sitesi www.toki.gov.tr adresinden takip edilecek.
İnşaat Başlangıcı: İhale süreçleri Kasım ayı itibarıyla başladı.
Konut Teslimatları: Hak sahiplerine konutlarının 2027 Mart ayı itibarıyla teslim edilmeye başlanması planlanıyor.
Konut Tipleri: Proje kapsamında inşa edilecek evler 1+1 ve 2+1 şeklinde, yatay mimari prensibiyle tasarlanacak.