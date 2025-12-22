TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, il bazında kura tarihleri belli mi?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi süreci 29 Aralık'ta başlayacak. Yaklaşık iki ay sürecek çekilişler, 27 Şubat'ta tamamlanacak.

Kura kapsamında konutların yüzde 5'i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5'i engelli vatandaşlara, yüzde 20'si emeklilere, yüzde 10'u üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere ayrılacak. Kalan yüzde 40'lık kontenjan ise diğer başvuru sahipleri arasından belirlenecek.