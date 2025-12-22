Haberler Yaşam Haberleri TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, il bazında kura tarihleri belli mi?
Giriş Tarihi: 22.12.2025 19:11 Son Güncelleme: 22.12.2025 19:12

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, il bazında kura tarihleri belli mi?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru maratonu sona erdi, kura süreci için geri sayım başladı. Yurt genelinde 8 milyondan fazla başvurunun yapıldığı dev projede, vatandaşlar TOKİ başvuru sonuçları ve kura çekiminin yapılacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman başlayacak, başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, il bazında kura tarihleri belli mi?
  • ABONE OL

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru maratonu sona erdi, gözler kura çekimine çevrildi. 19 Aralık itibarıyla tamamlanan başvuruların ardından, milyonlarca kişi TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına odaklandı. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi süreci 29 Aralık'ta başlayacak. Yaklaşık iki ay sürecek çekilişler, 27 Şubat'ta tamamlanacak.

Kura kapsamında konutların yüzde 5'i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5'i engelli vatandaşlara, yüzde 20'si emeklilere, yüzde 10'u üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere ayrılacak. Kalan yüzde 40'lık kontenjan ise diğer başvuru sahipleri arasından belirlenecek.

Kura çekimleri yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek. İlk kuraların Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerden mi yoksa küçük illerden mi başlayacağı önümüzdeki günlerde TOKİ'nin resmi sitesinde yayımlanacak "İl İl Kura Takvimi" ile netlik kazanacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA ADIMLARI

Kura çekimi tamamlanan her projenin sonuçları, en kısa sürede sistemlere yüklenecek. Vatandaşlar sonuçlarını e-Devlet Üzerinden "Konut/İşyeri Başvuru Durumu Sorgulama" sekmesine girerek hak sahipliği durumunu sorgulayacak.

İl il kura takvimi TOKİ Resmi Sitesi www.toki.gov.tr adresinden takip edilecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA ADIMLARI

Kura çekimi tamamlanan her projenin sonuçları, en kısa sürede sistemlere yüklenecek. Vatandaşlar sonuçlarını e-Devlet Üzerinden "Konut/İşyeri Başvuru Durumu Sorgulama" sekmesine girerek hak sahipliği durumunu sorgulayacak.

İl il kura takvimi TOKİ Resmi Sitesi www.toki.gov.tr adresinden takip edilecek.

İNŞAAT VE TESLİMAT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İnşaat Başlangıcı: İhale süreçleri Kasım ayı itibarıyla başladı.

Konut Teslimatları: Hak sahiplerine konutlarının 2027 Mart ayı itibarıyla teslim edilmeye başlanması planlanıyor.

Konut Tipleri: Proje kapsamında inşa edilecek evler 1+1 ve 2+1 şeklinde, yatay mimari prensibiyle tasarlanacak.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

Süreç Tarih Aralığı
Başvuru Dönemi 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025
Kura Çekilişleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026
Konut Teslimatları Mart 2027 itibarıyla
Konut Belirleme Kuraları Şubat 2026 itibarıyla
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, il bazında kura tarihleri belli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz