TOKİ kura takvimi 2026: Ankara, İzmir, İstanbul... TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte?

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi, TOKİ 500 bin konut kura çekimine ilişkin açıklamaları yakından izliyor. 2026 TOKİ kura takvimi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde çekilişlerin hangi tarihlerde yapılacağı araştırılırken, kura sürecine dair detaylar da netleşmeye başladı.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

18 Şubat: Kırklareli

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerin kura tarihleri henüz belli olmadı.