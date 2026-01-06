TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLUYOR! İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte olacak?

TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut projesinde kura süreci il il devam ederken, İstanbul'da başvuru yapan on binlerce vatandaş gözünü açıklanacak kura takvimine çevirdi. Diğer şehirlerde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından megakent için beklenti artarken, TOKİ İstanbul kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?
Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:
6 Ocak: Mardin ve Ağrı
7 Ocak: Batman, Iğdır
8 Ocak: Bitlis, Kars
9 Ocak: Muş, Ardahan
10 Ocak: Antalya, Bingöl
11 Ocak: Artvin, Tunceli
18 Şubat: Kırklareli
İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,
65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL,
80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.
İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL,
65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL,
80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.